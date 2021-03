Vinotheken und Weingüter sollen leichter an Corona-Hilfen kommen

Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt hat, wird für Unternehmen mit angeschlossener Gaststätte – also auch Weingüter mit Heckenwirtschaft – der Zugang zu den November- und Dezemberhilfen verbessert und vereinfacht. In Franken könnten 180 Weingüter davon profitieren. Künftig ist der "Gaststättenanteil" einer Brauerei unabhängig von den sonstigen Umsätzen antragsberechtigt. Das betrifft nicht nur Brauereigaststätten, sondern auch die Vinotheken und Heckenwirtschaften auf Weingütern.

Freude beim Fränkischen Weinbauverband

Der Fränkische Weinbauverband zeigte sich über diese Entscheidung erfreut. "Wir freuen uns darüber. Wir haben darum gekämpft!", erklärte der Verbandsgeschäftsführer Herrmann Schmitt. Schmitt zufolge ging es den Weingütern bei den Corona-Hilfen um eine Gleichbehandlung mit den Konditoreien, die Corona-Hilfen erhielten, falls ein Café angeschlossen ist. Dem Fränkischen Weinbauverband zufolge gibt es in Franken 180 Weingüter, die eine Heckenwirtschaft betreiben. Einige sind das ganze Jahr über geöffnet – dann meist am Wochenende – andere maximal 16 Wochen im Jahr. "Vor allem in Churfranken am Untermain leben die Weingüter davon", berichtete Schmitt.

Brauereigaststätten und Winzerbetriebe sind "Kulturgüter"

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) reagiert mit Erleichterung. "Unser Kampf für Mischbetriebe, insbesondere die Brauereigaststätten und Winzerbetriebe als Kulturgüter Bayerns hat sich gelohnt, es ist ein längst überfälliger Schritt", sagte DEHOGA Bayern-Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert und fuhr fort: "Wie die gesamte Gastronomie waren auch die Brauereigasthöfe, Vinotheken und Straußwirtschaften seit Anfang November zu erzwungener Untätigkeit verurteilt, geschlossen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie." Nun hoffen alle, dass die Betriebe auch bald wieder Gäste bewirten dürfen.