Vilshofens Bürgermeister schockiert über Corona-Panne

Florian Gams (SPD), der erste Bürgermeister der Stadt Vilshofen, ist entsetzt über die Panne am Krankenhaus seiner Stadt: Tagelange haben dort Patienten mit Corona-Symptomen im Mehrbettzimmer gelegen, wurden zunächst nicht getestet und haben so das Virus weiterverbreitet.

Versäumnis "nicht nachvollziehbar"

"Eine haarsträubende Sache, in Zeiten, in denen jeder vom Testen spricht. Dass so ein Fehler passieren kann, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagte Gams im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Das Thema sei dauernd auf der Agenda, und dass ein Krankenhaus es versäumt zu testen, sei nicht nachvollziehbar.

Ein Fehler löste Kettenreaktion aus

Ein Fehler habe eine Kettenreaktion ausgelöst, deren Entwicklung verheerend sei. Damit meint Gams die etwa 30 Infektionen und 120 Quarantänefälle, die von der Patientin ausgingen, die infiziert war, aber zunächst nicht isoliert wurde. Die medizinische Leitung, zu der Gams Kontakt habe, sei dahinter, den Fall aufzuarbeiten. Wie berichtet, wurden im Krankenhaus Vilshofen bereits verschärfte Maßnahmen eingeführt.

"So ein Fehler darf nicht passieren. Er ist auch für den Ruf des Krankenhauses sehr schlecht." Florian Gams, Bürgermeister von Vilshofen

Obwohl seine Stadt mit etwa 17.000 Einwohnern hochgerechnet auf 100.000 Einwohner den Sieben-Tage-Inzidenzwert überschreiten würde, wurde von den Behörden noch nichts in die Wege geleitet, sagt er.

Knapp unter dem Signalwert von 35

Vilshofen ist die größte Stadt des Landkreises Passau, welche laut Robert-Koch-Institut momentan (Stand 17.09. 0.00 Uhr) bei einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 34,4 liegt – also knapp unter dem Signalwert von 35. Sollte dieser überschritten werden, müssen der Landkreis und das zuständige Gesundheitsamt handeln und weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen.