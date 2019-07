In der Donau bei Vilshofen im Kreis Passau ist am Montagnachmittag eine Leiche entdeckt und bereits geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen Mann. Den leblose Körper hatte demnach jemand in der Donau auf Höhe des Flugplatzes treiben sehen.

Weitere Infos zur Identität des Mannes will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht herausgeben. Die Kripo ermittelt.