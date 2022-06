Vilshofen: 3.000 Unterschriften gegen Kiesabbau

Protest gegen Kiesabbau: Vertreter einer Bürgerinitiative haben am Montag Nachmittag in Vilshofen im Landkreis Passau dem Kloster Schweiklberg eine Liste mit 3.000 Unterschriften übergeben. Die Bürgerinitiative "Wald statt Kies" protestiert damit gegen Pläne für eine Kiesgrube, die auf einem Grundstück des Klosters entstehen soll.

Bürger fürchten um neun Hektar Wald am Marterberg

Reinhard Bieringer, Sprecher der Initiative, überreichte Pater Richard Multerer, Prior Administrator im Kloster Schweiklberg, einen USB-Stick mit den Namen von 3.000 Bürgerinnen und Bürgern, die gegen die Kiesabbaupläne unterschrieben haben. Sollte der Wald im Ortsteil Sandbach gerodet werden, gehe ein wertvolles Stück Natur verloren, so Bieringer: "Das ist Zukunftswald, ein schöner Mischwald, der das Zeug dazu hat, dem Borkenkäfer oder heftigen Stürmen zu widerstehen."

Ein Unternehmer aus Niederbayern hat vor, auf dem neun Hektar großen Gelände in einem Zeitraum von 15 Jahren Kies abzubauen und das Material von hier aus auf Baustellen in einem Umkreis von 35 Kilometern zu bringen. Nach dem Abbau sollen die Gruben wieder gefüllt und das Gelände renaturiert werden. Naturschützer und Anwohner dagegen wollen den Wald am sogenannten Marterberg in der jetzigen Form erhalten. Sie befürchten, dass ein dynamisches Ökosystem zerstört und die Lebensqualität der Anlieger beeinträchtigt werde.

Kloster bräuchte die Einnahmen aus dem Kiesabbau

Pater Richard nahm die Unterschriften mit den Worten "Das ist schon ein großer Widerstand" entgegen. Man werde im Kloster darüber beraten, versprach er. Eine Naturzerstörung wie im von der Initiative geschilderten Maße sehe das Kloster jedoch nicht. "Der Wald wird nach dem Abbau wieder aufgeforstet und dann besser als heute aussehen", verteidigte Pater Richard die Kiesabbaupläne. Außerdem brauche man die Einnahmequelle, um den Betrieb des Klosters aufrechterhalten zu können. Mittel aus Kirchensteuern erhalten die Schweiklberger Patres und Brüder nicht.