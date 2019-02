Vilsbiburg: Hund tagelang in Auto eingesperrt

In Vilsbiburg mussten Polizisten am Nachmittag einen Hund aus einem Auto befreien. Eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil in einer Straße seit mehreren Stunden ein Auto geparkt war, in dem sich ein junger Labrador befand.

Hund und Auto entsorgt

Vor Ort bemerkten die Beamten, dass das Auto wohl samt Hund einfach entsorgt wurde und vermutlich schon mehrere Tage dort stand. Das Tier machte bereits einen verwahrlosten Eindruck. Die Polizisten schlugen deswegen eine Scheibe des Autos ein und befreiten den Labrador. Der ausgehungerte und stark verfrorene Hund wurde von der Anruferin aufgenommen und versorgt.

Hundehalter setzt sich nach Italien ab

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Hundebesitzer seinen Labrador samt Auto einfach zurückgelassen und sich in seine Heimat Italien abgesetzt hatte. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.