Vierwöchige Produktionspause: BMW Dingolfing stellt auf iNEXT um

In Europas größtem BMW Werk im niederbayerischen Dingolfing werden die Fließbänder für vier Wochen gestoppt. Wie das Werk mit rund 18.000 Beschäftigten bekannt gab, ruht die Autoproduktion ab Ende der Spätschicht am Freitag 26. Juli bis zum Frühschicht-Beginn am 28. August. Grund für die Produktionspause ist nach Werksangaben die Integration zukünftiger Modelle. Das erfordere zahlreiche Strukturmaßnahmen und Umbauarbeiten. Diese beginnen bereits am Abend des 26. Juli, dem letzten regulären Arbeitstag vor den "Werksferien".

Zukunftsmodell BMW iNEXT soll ab 2021 in Dingolfing gebaut werden

Allein in der Montage seien 120 Einzelprojekte mit über 600 Mitarbeitern von Bauunternehmen und Anlagenlieferanten zu realisieren, um das Werk "fit für neue Modelle und Technologien zu machen", wie Werkleiterin Ilka Horstmeier betont. Die größten Umbaumaßnahmen stehen dabei im Zusammenhang mit dem Zukunftsmodell BMW iNEXT, das ab 2021 in Dingolfing anlaufen wird. Für das neue Fahrzeug werde eine Transportbrücke zwischen Lackiererei und Montage gebaut.

Montageband wird verlängert

Darüber hinaus wird in Halle 52 das Montageband verlängert und die so genannte "Hochzeit" für die Produktion von Fahrzeugen mit vollelektrischem Antrieb ertüchtigt. Das ist der wichtige Punkt in der Autofertigung, an dem Karosserie und Antriebssystem zusammengeführt werden. Für den Wiederanlauf nach der Produktionsunterbrechung werden bereits ab 26. August die Systeme befüllt - die Bereiche, die der Fahrzeugmontage vorgelagert sind, nehmen dann ihre Tätigkeit auf.

Produktionsunterbrechung seit Anfang des Jahres minutiös geplant

Von den Montagebändern werden mit Beginn der Frühschicht am 28. August dann wieder Automobile "Made in Dingolfing" in die ganze Welt rollen. Die Produktionsunterbrechung 2019 wurde seit Anfang des Jahres minutiös geplant, um den Mitarbeitern eine unkomplizierte Urlaubsplanung zu ermöglichen und einen reibungslosen Wiederanlauf zu garantieren, heißt es aus dem Autowerk. Außerhalb der klassischen Autoproduktion wird in allen anderen Bereichen des BMW-Strandorts Dingolfing in den Ferien weitergearbeitet. Aufgrund ihrer Lieferanten- und Versorgungsfunktion für andere Werke und für die weltweite Handelsorganisation mit Autoteilen.