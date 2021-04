Viertes Wanderfalken-Küken auf Nürnberger Kaiserburg geschlüpft

Aus vier Eiern auf der Nürnberger Kaiserburg sind tatsächlich vier Wanderfalken-Küken geschlüpft. Das ist ein absolutes Novum in der Noris. Am Freitag war die Begeisterung bereits groß, als ein drittes Küken geschlüpft war. Dieses galt schon als Nachzügler. Nun kam auch noch ein vierter Jungvogel dazu und macht die Brutquote mit 100 Prozent perfekt.

Viertes Wanderfalken-Küken gleicht einer Sensation

Die freudige Nachricht wurde auf der Webseite "Lebensraum Burg" mitgeteilt, wo Interessierte das Geschehen rund um das Falkennest auf dem Sinwellturm der Nürnberger Burg verfolgen können. Um die Dramatik um den Nachwuchs zu verdeutlichen, zogen die Verantwortlichen sogar einen Vergleich zum immer wieder von Krisen geplagten 1. FC Nürnberg: "Manchmal ist es wie beim Club: Zittern und hoffen bis zum Schluss. Es ist tatsächlich noch ein viertes Wanderfalken geschlüpft!" Die Homepage wird von der Regierung von Mittelfranken und dem Nürnberger Umweltamt betrieben.

Nachdem die Meldung von drei Wanderfalken-Küken in der Nürnberger Brutgeschichte am Freitag bereits für Begeisterung bei zahlreichen Falken-Fans gesorgt hatte, gleicht der vierte Jungvogel nun beinahe einer Sensation. Insgesamt haben die Wanderfalken in diesem Jahr vier Eier gelegt. Das heißt, aus jedem Ei entstand neues Leben. Der seltene Raubvogel brütet seit 2013 auf dem Sinwellturm in Nürnberg.

Beliebtes Brut-Projekt an der Kaiserburg in Nürnberg

Das Projekt "Lebensraum Burg" hat das Umweltamt der Stadt Nürnberg gemeinsam mit der Regierung von Mittelfranken im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Bei Vogelfreunden ist es sehr begehrt. Seit Jahresanfang verzeichnete die Regierung von Mittelfranken nach eigenen Angaben bereits rund 600.000 Zugriffe auf die Seite, auf der man die Falken rund um die Uhr beobachten kann. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 1,4 Millionen gewesen.