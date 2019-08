Viertes Feuer in Neunkirchen: War es Brandstiftung?

Bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr am frühen Morgen zu einem Brand in Neunkirchen bei Weiden ausrücken. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 5 Uhr morgens alarmiert, dass ein Schuppen in der Latscher Straße in Flammen steht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Kriminalpolizei ermittelt

Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Brandstiftung sei allerdings nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo Weiden ermittelt in alle Richtungen. Allerdings hatte es zuvor bereits drei Mal in Neunkirchen gebrannt - in diesen Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Polizei vermutet Brandstiftung

Am 8. Juli war eine Feldscheune abgebrannt, am 13. August kam es zu einem Schwelbrand an einem Holzunterstand und erst am vergangenen Donnerstag (29.8.) brannte ein Gartenhaus in Neunkirchen. Die Brände wurden hier offenbar jeweils in den Morgenstunden gelegt. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.