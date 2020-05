Vierter Trekkingplatz im Spessart eingerichtet

Die Trekkingplätze sind ein gemeinsames Projekt von Bayerischer Staatsforsten und Spessartbund. Dort ist normalerweise vom 1. April bis 31. Oktober jeweils für eine Nacht ganz offiziell erlaubt, die Nacht im Freien zu verbringen. Im vergangenen Jahr sind auf den drei Trekkingplätzen insgesamt 550 Übernachtungen gebucht worden. In Coronazeiten ist es allerdings momentan nicht möglich, obwohl es viele Anfragen gibt. Doch die Verantwortlichen vom Spessartbund sind zuversichtlich, dass die Trekkingplätze ab 30. Mai wieder gebucht werden dürfen.

Hohe Nachfrage nach Trekkingangebot

Weil diese Trekkingplätze von Wanderern und Familien mit Kindern gerade an Wochenenden und in den Ferien so gut angenommen werden, haben die Bayerischen Staatsforsten zwischen Partenstein und Frammersbach (Lkr. Main-Spessart) einen vierten Trekkingplatz angelegt. Er wird voraussichtlich an Pfingsten offiziell eröffnet. Dafür haben die Mitarbeiter bereits eine Feuerstelle betoniert und Platz geschaffen für maximal fünf Zelte (für je zwei bis drei Personen).

Spartanische Ausstattung

Zur Ausstattungen der Trekkingplätze gehören Sitzmöglichkeiten, ein Brennholzlager und ein „Herzlhäusl“. Ein Campingplatz ist es dennoch nicht, denn die Nutzer müssen sich sogar ihr eigenes Wasser mitbringen. Wer auf einem Trekkingplatz übernachten will, muss vorher über ein Buchungsportal gehen. Mit der gültigen Buchungsbestätigung werden die Koordinaten der Plätze verschickt.