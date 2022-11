Vierter Tarifverhandlungstag: Streik-Schwerpunkt in Mainfranken

Auch am Dienstag, am Tag der vierten Tarifverhandlung, setzt die IG Metall in Bayern ihre Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie fort. Insgesamt 34 Betriebe sollen bestreikt werden und tausende Beschäftigte ihre Arbeit vorübergehend niederlegen, teilt die IG Metall mit. Regionale Schwerpunkte liegen demnach in Unterfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz.

Der größte Warnstreik sei bei ZF in Passau zu erwarten, wo alle Schichten zwei Stunden in den Ausstand treten, heißt es. Öffentlichkeitswirksame Warnstreiks mit Kundgebungen fänden in Unterfranken unter anderen bei Bosch Rexroth, Linde Hydraulics und Brose statt. Bei FTE-Valeo in Ebern und Brose in Würzburg seien die Mitarbeitenden aufgefordert, ihre Arbeit vier Stunden früher zu beenden.

Neun Betriebe in Mainfranken

In Unterfranken sind laut IG Metall von dem Warnstreik folgende Werke betroffen: Bosch Rexroth in Schweinfurt, Bosch Rexroth Augsfeld in Haßfurt, ZF und ZF Race in Schweinfurt, Linde Hydraulics Werk WN I in Aschaffenburg, AB-Gusstech GmbH, Linde Hydraulics CO-Fertigung/Lager, ZF Automotive Safety in Aschaffenburg, Brose in Würzburg, Konecranes Noell in Würzburg.

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am Dienstag ab 16 Uhr in München statt.