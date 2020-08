Viertel Million Euro Schaden bei Lkw-Brand bei Hengersberg

Auf einem Lastwagen-Rastplatz an der A3 in Hengersberg (Lkr. Passau) ist es am Dienstagabend zu einem Lkw-Brand gekommen: Augenzeugen berichten von Flammen in Höhe von zehn bis 15 Metern. Wie die Polizeiinspektion Deggendorf dem BR mitteilt, handelte es sich um einen Lastwagen aus Rumänien, dessen geladene Holzpaletten gegen 23.20 Uhr aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen haben.

Schaden in Höhe von 250.000 Euro

Der Lastwagen brannte vollständig aus. Ein angrenzendes Bürogebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte noch in der Nacht gelöscht werden. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 250.000 Euro.

Lkw-Fahrer war betrunken

Der 49-jährige Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus. Dort wurde bei ihm ein erheblicher Alkoholwert festgestellt, so die Polizei. Der Verkehr wurde von den Bergungsarbeiten nicht beeinträchtigt.