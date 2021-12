Vierte Corona-Impfung: Holetschek fordert Klarheit von der Stiko

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert von der Ständigen Impfkommission (Stiko) eine Entscheidung bezüglich einer vierten Corona-Impfung. Im Anschluss an die Gesundheitsministerkonferenz sagte Holetschek in der BR24 Rundschau, die Stiko müsse jetzt Stellung dazu nehmen, wann eine vierte Impfung notwendig sei, vor allem in Bezug auf die vulnerablen Gruppen. Darüber sei man sich bei der Videoschalte mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einig geworden.

Holetschek: Brauchen wissenschaftliche Daten

"Wir haben ja in den Alten- und Pflegeheimen schon teilweise Mitte August, aber spätestens September/Oktober in Bayern angefangen und die dritten Impfungen, die Booster-Impfungen verabreicht. Und die Frage ist natürlich, wann lässt jetzt dieser Impfschutz nach und wann steht vielleicht eine weitere Impfung schon wieder an", so Holetschek, der aktuell auch der Gesundheitsministerkonferenz vorsteht.

Man wolle die vulnerablen Gruppen gezielt in den Blick nehmen und nichts versäumen. Daher braucht es Holetschek zufolge eine Empfehlung der Stiko oder wissenschaftliche Daten, die eine Entscheidung auf Ebene der Gesundheitsministerkonferenz möglich macht. Positiv sieht der Gesundheitsminister, dass die Stiko die dritte Impfung inzwischen nach drei Monaten empfiehlt. Vor dem Hintergrund der neuen Mutation sei dies richtig und wichtig.

Holetschek lobt parteiübergreifende Zusammenarbeit

Erfreut zeigte sich Holetschek darüber, dass die Impfzentren im kommenden Jahr verlängert werden sollen: "Da hat der Bundesgesundheitsminister zugesagt, dass er das ausdrücklich unterstützt."

Zum Abschluss sagte Holetschek, es sei ein sehr inhaltsreiches Jahr mit rund 50 Telefon- und Videokonferenzen gewesen: "Wir haben um die 90 Beschlüsse gefasst und mehr als 270 Tagesordnungspunkte abgearbeitet." Die Zusammenarbeit sei über sämtliche Parteigrenzen hinweg gut und konstruktiv gewesen.