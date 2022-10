Fragen und Antworten rund um die vierte Corona-Impfung

Die Corona-Inzidenzen steigen wieder. Zeitgleich sind neue Impfstoffe auf dem Markt - und die Zahl der Impfwilligen steigt ebenfalls. Wer sollte sich boostern lassen und für wen ist die vierte Corona-Impfung überhaupt empfohlen? Die Antworten:

Für wen ist die vierte Impfung sinnvoll?

Hier gilt weiterhin die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die eine weitere Auffrischungsimpfung für Menschen über 60 Jahre vorsieht. Außerdem sollten sich auch jüngere Menschen, die eine Grunderkrankung haben, die zu schweren COVID-19-Verläufen führen kann, erneut impfen lassen. Ebenso Bewohner von Pflegeinrichtungen, sowie das Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen, vor allem dann, wenn es direkten Kontakt zu den Patienten und Bewohnern hat.

Wie gehen die Impfzentren mit Impfwilligen unter 60 um?

Nachdem die Empfehlungen bis auf wenige Ausnahmen nur eine vierte Impfung für über 60-Jährige vorsehen, gibt es gelegentlich Berichte, dass jüngere Menschen von den Impfstationen unverrichteter Dinge wieder weggeschickt wurden. Ist dies wirklich so? So konkret wollen das die offiziellen Stellen nicht bestätigen. Ein Sprecher des Gesundheitsreferats der Stadt München teilt mit: "Impfwillige, die nicht zu diesen Gruppen gehören, können nach ärztlicher Aufklärung unter Berücksichtigung der Gefährdung und des Gesundheitszustandes im Rahmen von Einzelfallentscheidungen in den Impfstellen des Impfzentrums München und bei den mobilen Impfaktionen geimpft werden. Dies ist jeweils der Entscheidung des Impfarztes überlassen."

Wo gibt es die vierte Impfung?

Immer noch haben viele Kommunen in Bayern Impfzentren und Impfstellen oder bieten mobile Impfaktionen an. Darüber hinaus impfen auch viele Arztpraxen und einzelne Apotheken. Letzteres ist seit Februar grundsätzlich möglich.

Inzwischen wird vielfach das an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Vakzin von Biontech verimpft. Die Stadt Straubing zum Beispiel berichtet von einem deutlichen Anstieg der Nachfrage, seit der neue Impfstoff bereitsteht.

Können auch Kinder geboostert werden?

Gesunde Kinder, die bereits eine zweimalige Impfung erhalten haben, sollen laut Stiko zunächst nicht erneut geimpft werden. Nur bei über 5-Jährigen, die an einer Grunderkrankung leiden, gilt eine Ausnahme. Sollten Eltern trotzdem auf einer Auffrischungsimpfung für ihre Kinder beharren, ist auf alle Fälle vorher eine ärztliche Beratung notwendig.

Hilft die Grippeimpfung auch gegen Corona?

Coronaviren und Grippeviren sind unterschiedliche Viren. Die Impfung gegen Grippe kann deshalb nicht vor einer Corona-Infektion schützen. Wer ein schwaches Immunsystem hat, kann aber durch eine Grippeimpfung zumindest seinen Körper beim Kampf gegen ein Virus stärken. Das Immunsystem kann dann die eingesparten Ressourcen besser gegen eine mögliche Corona-Infektion einsetzen.

Außerdem kann die Grippeimpfung für eine sehr kurzer Dauer auch gegen Corona hilfreich sein: Im Immunsystem gibt es eine sogenannte Kreuzreaktivität. Das bedeutet: Nach einer Impfung wird zunächst die unspezifische Immunabwehr aktiviert. Es kann zu Fieber, Schüttelfrost und Unwohlsein kommen. In dieser kurzen Zeit haben es andere Erreger schwerer, den Körper anzugreifen. Auch wenn durch die Grippeimpfung also andere Antikörper produziert werden, kann ein solcher Schutz auch gegen Coronaviren für bestenfalls wenige Tage vorhanden sein.

Die vierte Corona-Impfung und die Grippe-Impfung können, müssen aber nach Ansicht der Stiko nicht gleichzeitig erfolgen. Gibt es beide Impfungen an einem Termin (die Injektionen in unterschiedliche Arme) kann es dann allerdings passieren, dass die Impfreaktionen etwas stärker ausfallen.