Vierschanzentournee in Oberstdorf: Vorfreude, aber kein Publikum

Alles im Zeitplan bei den letzten Vorbereitungen zur 70. Vierschanzen-Tournee: Am morgigen Dienstag findet in Oberstdorf das Training und die Qualifikation statt, um den Auftaktsieg wird dann am Mittwoch gesprungen.

Oberstdorf hofft auf gutes Wetter

Für gute Laune sorgte am Montag das überraschend gute Wetter. Statt angekündigtem Regen gab es einen strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Da hoffen nun die Organisatoren, dass sich dieses Wetter auch bis Mittwoch hält. Für die Sportler, Betreuer und die 700 freiwilligen Helfer ist besseres Wetter sicher motivationsfördernd, denn wie im letzten Jahr findet wegen Corona auch dieses Auftaktspringen ohne Publikum im Stadion statt.

Kein Publikum erlaubt beim Auftaktspringen

Im Ort selbst freuen sich die Menschen auf das sportliche Großereignis, allerdings ist auch die Enttäuschung groß, dass es wieder kein Rahmenprogramm geben wird und nicht Tausende von Zuschauern ihr lautes "Ziiiiiiiieeeeeeehhhhhhh" rufen können, wenn deutsche Springer vom Schanzentisch abspringen.

Dabei zählt Lokalmatador Karl Geiger zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Er ist in bestechender Form und geht als Weltcup-Führender an den Start. Dass er seinen Vorjahreserfolg in Oberstdorf wiederholt und dann durchstartet, dafür drücken alle die Daumen.

Skispringer müssen PCR-Tests machen

Bis Montagabend werden von Athleten, Betreuern und Journalisten PCR-Tests gemacht, die von einem Labor über Nacht dann ausgewertet werden, damit für Dienstagmorgen dann die Ergebnisse auch rechtzeitig vorliegen.