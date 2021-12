Vierschanzentournee in Oberstdorf: Leeres Stadion, leere Kassen

Mit Spannung wird am Mittwochnachmittag in Oberstdorf das Auftaktspringen der Vierschanzentournee erwartet. Besonders, weil mit Karl Geiger ein Oberstdorfer unter den Favoriten ist. Das hat Geiger im gestrigen Qualifikationsspringen bewiesen, er wurde Zweiter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Doch Geiger und die anderen Athleten springen in der Audi-Arena vor leeren Rängen, wegen Corona sind wieder keine Zuschauer zugelassen.

Keine Zuschauer: Gedrückte Stimmung in Oberstdorf

Das dämpft die Vorfreude in dem Wintersportort: "Die Stimmung ist natürlich eine Spur gedrückt“, sagt Bürgermeister Klaus King (CSU). "Wir freuen uns auf die 70. Vierschanzentournee". Aber für die Sportler, für die Medien und auch den Einzelhandel und die Gastronomie im Dorf fehlten die knapp 30.000 Zuschauer, so der Bürgermeister.

Oberstdorf entgehen mehrere Millionen Euro an Einnahmen

Auch wirtschaftlich schlagen die fehlenden Zuschauer im Ort zu Buche: Jeder Einzelne lasse geschätzt 150 Euro im Ort, stellt Bürgermeister Klaus King fest. Im Einzelhandel, den Geschäften und der Gastronomie in Oberstdorf fallen demnach rund 4,5 Millionen Euro an Einnahmen weg.

Organisatoren wollen "das Beste draus machen"

Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, sagt: "Wir hatten uns im Herbst noch auf ein volles Stadion gefreut“. Dass die Vierschanzentournee jetzt ohne Fans stattfinden müsse, sei sehr schade. Aber: "Wir machen das Beste draus“, betont der Organisationschef.

Die Erfahrung bei der Tournee im vergangenen Jahr und der Nordischen Ski-WM habe gezeigt: Im Fernsehen funktionierten die Wettkämpfe auch ohne Zuschauer und die Sportler blendeten beim Springen das Publikum sowieso aus. "Es geht ohne“, sagt Stern. "Aber für die Gesamtstimmung ist es natürlich ein Riesenverlust."