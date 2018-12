Vierschanzentournee: Genug Schnee fürs Springen in Partenkirchen

Der 67. Auflage der Vierschanzentournee steht trotz teilweise milder Temperaturen und Regen nichts mehr im Wege. Die Veranstalter gaben am Dienstag grünes Licht für alle vier Skisprung-Wettkämpfe auf den Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

"Wir haben an allen vier Austragungsorten genügend Schnee und beginnen bereits mit der Präparierung der Schanzen." Tournee-Präsident Johann Pichler

Zweimal Skispringen in Bayern, zweimal in Österreich

Los geht es am 29. Dezember in Oberstdorf. In Garmisch-Partenkirchen ist dann wie immer das Neujahrsspringen, bevor es für die Springer dann weiter nach Österreich geht. Bei den vier Wettkämpfen werden über 100.000 Zuschauer erwartet.

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger aus Ruhpolding und dem Oberstdorfer Karl Geiger.