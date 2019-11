Vierjähriger Bub mutmaßlich getötet - Stiefmutter in U-Haft

In Eschenbach in der Oberpfalz wird eine Frau verdächtigt, ihren vierjährigen Stiefsohn getötet zu haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei war der Rettungsdienst bereits Montag Früh zu dem Haus in Eschenbach gerufen worden. Die Rettungskräfte versuchten erfolglos, das Kind zu wiederzubeleben.

Todesursache zunächst unklar

Die Todesursache war laut Polizei zunächst unklar. Auch ein Arzt vor Ort habe keine Anzeichen für eine Gewalttat festgestellt. Erst gerichtsmedizinische Untersuchungen hätten gezeigt, dass das Kind doch durch eine äußere Gewalteinwirkung gestorben ist, die zunächst nicht sichtbar war, so die Polizei. Wegen dieses Untersuchungsergebnisses hat die Kriminalpolizei Weiden die 25-jährige Stiefmutter des Vierjährigen festgenommen.

Stiefmutter sitzt in Untersuchungshaft

Sie wird jetzt verdächtigt, den Jungen umgebracht zu haben. Am Donnerstagabend wurde Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Das Motiv für die Tat ist laut Polizei noch unklar.