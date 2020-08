Vierjähriger Bub in der Donau ertrunken

Ein Vierjähriger ist am Sonntagnachmittag in Endlau bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ertrunken. Wie die Polizei dem BR bestätigte, war der Bub gemeinsam mit seiner sechsjährigen Schwester baden, als sie plötzlich in Not gerieten.

Das Mädchen konnte noch aus dem Wasser gerettet werden, der vierjährige Junge ging in der Donau unter. Etliche Rettungskräfte darunter Feuerwehr, Wasserwacht und BRK suchten daraufhin nach dem Kind. Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Hilfe.

Bub nach zweistündiger Suchaktion tot aufgefunden

Doch alle Bemühungen waren vergebens: Nach knapp zwei Stunden wurde der vermisste Junge tot in der Donau gefunden.

Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch unklar. Auch wo sich die Eltern zum Zeitpunkt des Unfalls aufgehalten haben, wird derzeit von der Kriminalpolizei Straubing untersucht.