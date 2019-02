vor 38 Minuten

Vierjährige schwerverletzt bei Verkehrsunfall in Nürnberg

Gegen 8.40 Uhr kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall in der Fürther Straße in Nürnberg. Dabei wurde ein vierjähriges Mädchen verletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe des U-Bahnhaltestelle Gostenhof.