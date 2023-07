Vierjährige rettet Oma das Leben

Die schnelle Reaktion einer gewieften Vierjährigen hat ihrer Oma in Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg laut Polizei wohl das Leben gerettet. Die Frau war in ihrer Küche plötzlich bewusstlos geworden. Das Kind erkannte die Notsituation und kontaktierte seine Mutter. Laut Polizei ging das dank des vorprogrammierten Handys: Damit konnte das Mädchen die Mutter einfach per Videocall erreichen.

Unterstützung kam per Videocall

Die Mutter verständigte daraufhin Rettungsdienst und Polizei. Wieder per Videocall leitete sie dann ihre Tochter an, den Rettungskräften die Türe zu öffnen. Der eintreffende Notarzt stellte fest, dass die Großmutter wohl stark unterzuckert und deswegen bewusstlos geworden war. Nur aufgrund des überdurchschnittlichen Verhaltens der Enkelin konnte die Großmutter gerettet werden, heißt es von der Polizei. Zur Belohnung gab es einen Teddybären von den Rettungskräften.