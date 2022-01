Viergleisiger Bahnausbau geht ab 7. Januar weiter

Auch ICEs von der Sperrung betroffen

Auch der Fernverkehr ist von den Bauarbeiten auf der Strecke Forchheim-Bamberg betroffen. Für die stündlich verkehrenden ICE-Züge Hamburg-München ist ab Erfurt/Coburg und Bamberg mit einer längeren Fahrzeit von 20 Minuten zu rechnen. In umgekehrter Richtung wird der Zug ohne Verspätungen fahren können. Ab dem 4. Februar (21.00 Uhr) werden jedoch alle ICE-Züge auf der Strecke Hamburg – Berlin – Nürnberg – München über Rottendorf umgeleitet. Daher fahren die Züge südlich Coburg/Erfurt rund 75 Minuten früher los beziehungsweise kommen rund 75 Minuten später an. Regionalzüge und S-Bahnen auf der Strecke Nürnberg-Bamberg werden teilweise durch Busse ersetzt.

Viergleisiger Ausbau für schnellen Bahnverkehr

Der Ausbau der modernen Hochleistungsstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg ist Teil des Projekts "Deutsche Einheit" und damit Teil des Ausbaus der Strecke zwischen München und Berlin. Bis Nürnberg wurde der Abschnitt bereits ausgebaut, was die Fahrzeit erheblich verkürzt hat. Nun ist die Achse Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin mit dem weiteren Ausbau dran. Der Streckenabschnitt zählt zu einem der wichtigsten deutschen Verkehrsachsen. Mit zusätzlichen Gleisen wird mehr Kapazität geschaffen, schnelle ICEs und langsame Regional- und Güterzüge sollen dann getrennt auf verschiedenen Gleisen fahren können. Die Arbeiten sollen bis 2025 abgeschlossen sein.

Was die Bahn in Angriff nimmt

Im Bereich Forchheim und Eggolsheim gehen die Arbeiten an der neuen Piastenbrücke weiter. Die neue Straßenbrücke wird im Frühjahr 2022 eingehoben. Die Arbeiten an der neuen Personenunterführung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und dem neuen S-Bahn-Haltepunkt Forchheim Nord werden ebenfalls fortgesetzt. Die Gleis- und Weichenarbeiten im Bereich Forchheim und Eggolsheim werden noch das ganze Jahr andauern. Zudem müssen noch die vorgesehenen Schallschutzwände auf der Strecke eingezogen werden.

In Altendorf werden ab Januar die ersten Arbeiten für die Schallschutzwände beginnen. Für den Neubau der Straßenüberführung an der Staatsstraße St 2260 werden erste Vorarbeiten beginnen. An der Eisenbahnbrücke Jurastraße finden Gleisarbeiten statt. Ab Februar 2022 werden dort die Eisenbahn-Hilfsbrücken eingebaut. Das Bahnhofsgebäude am Haltepunkt Buttenheim und ein altes Stellwerk werden abgerissen, der Haltepunkt wird im Rahmen des Ausbaus komplett erneuert und barrierefrei ausgebaut.

Auch in Hirschaid und Strullendorf umfangreiche Bauarbeiten

In Hirschaid finden ab Januar ebenfalls die ersten Vorarbeiten für den Einzug der Schallschutzwände statt. Auch der barrierefreie Ausbau am Bahnhof Hirschaid wird fortgesetzt. Die Straßenüberführung St 2244 in Hirschaid wird im Rahmen des viergleisigen Ausbaus angepasst. Sie wird aus diesem Grund von 24. Januar 2022 bis voraussichtlich Ende Juli 2023 gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Griesweg und die Maximilianstraße. Der Radweg zwischen Hirschaid und Strullendorf (Westseite) wird ab 10. Januar 2022 nicht mehr befahrbar sein. Dieser wird im Rahmen des Ausbaus angepasst und wird mit Abschluss des Bahnausbaus wieder freigegeben. Die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße dauern noch bis Ende 2022 an. Die Maximilianstraße ist ab 7. Februar 2022 bis Ende November 2022 auf Höhe der Bahngleise nur noch mit Höhenbeschränkung von vier Metern befahrbar.

In Strullendorf wird der Bahnübergang Stockweg ab Freitag (07.1.22) für Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt. Er wird in den Folgemonaten zurückgebaut. Die Fußgängerunterführung an der Bahnhofsstraße wird angepasst. Im Jahr 2022 bleibt die Westseite der Fußgängerunterführung dicht, die Umleitung erfolgt über die Ostseite. Die Straßenbrücke an der Bundesstraße B 505 wird im Zuge des viergleisigen Ausbaus erneuert. Im Frühjahr finden dort Ramm- und Bohrarbeiten statt. Anfang Februar wird die provisorische Straßenbrücke auf Höhe der Bundesstraße B 505 eingehoben. Auch in Strullendorf finden ab Januar Ramm- und Gründungsarbeiten für Schallschutzwände und Oberleitungsmasten, sowie Arbeiten im Gleisbereich, an den Brückenbauwerken und Durchlässen statt. Die Leit- und Sicherungstechnik wird erneuert. Die Arbeiten am Haltepunkt Strullendorf gehen weiter.