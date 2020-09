Vier Würzburger Satelliten starten ins Weltall

Professor Klaus Schilling und sein Team des Würzburger Zentrums für Telematik haben die vier Net-Sat Satelliten entwickelt, die unter anderem für die Klimaforschung ins All geschickt werden. "Da arbeiten zehn Satelliten zusammen, um mit Computertomographie-Methoden ins Innere der Wolken zu schauen. So dass man den Wassergehalt einer Wolke erfassen kann", so Klaus Schilling, Professor für Robotik und Telematik am Lehrstuhl für Informatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Würzburger Technologie in der Größe eines Schuhkartons

Bereits sechs Jahre arbeiten er und sein Team an den Kleinst-Satelliten in der Größe eines Schuhkartons. Die Net-Sats sind vier Kilogramm schwer und werden über Solarzellen betrieben. Sie organisieren sich selbstständig und können untereinander im All kommunizieren. Informationen der einzelnen Satelliten werden zusammengetragen und wie ein Puzzle zusammengesetzt. So erstellen sie dreidimensionale Aufnahmen, die sie an die Erde senden.

Die Würzburger Satelliten sind weltweit einzigartig

Nicht einmal die NASA verfügt bislang über eine derartige Technik. Für seine Arbeit wurde Professor Klaus Schilling im Jahr 2012 bereits mit dem höchstdotierten Europäischen Forschungspreis des European Research Council in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgezeichnet. Darüber hinaus wird das Projekt vom bayerischen Wirtschaftsministerium finanziert.

Mehr Arbeitsplätze durch Satelliten im All?

Das Forschungsprojekt in Würzburg könnte auch ökonomisch ein Vorteil für Unterfranken sein. Professor Schilling sagt dazu: "Die Welt ist im Wandel, die Wirtschaft ändert sich. Auch durch Corona beschleunigt. Und wir sehen eigentlich hier riesen Chancen, künftige Arbeitsplätze in Bayern und in Franken anzusiedeln."