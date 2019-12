Vier Wochen nach Mauerfall: Mödlareuth erinnert an Grenzöffnung

In Mödlareuth wird groß gefeiert. Mit einer Fackel-Sternwanderung aus dem Ost- und West-Teil des ehemals geteilten Dorfs und einer Dankandacht im Museum erinnern die Mödlareuther am Montag (09.12.19) an ihre Grenzöffnung vor genau 30 Jahren.

In Mödlareuth öffnete sich die Grenze vier Wochen später

Erst am 9. Dezember 89 - also vier Wochen nach dem Mauerfall in Berlin - öffnete auch in dem bayerisch-thüringischen Grenzort die innerdeutsche Grenze - und das auch nur einen Spalt breit: Das Tor in der Mödlareuther Mauer wurde jeden Abend um 22 Uhr wieder geschlossen. Wenn die Nachbarn aus Ost und West länger zusammensitzen wollten, konnten sie also nicht die wenigen Meter über die Grenze laufen, sondern mussten entweder mit dem Auto einen längeren Umweg zum nächsten Grenzübergang nehmen oder im jeweils anderen Teil des Dorfs übernachten, erinnert sich Robert Lebegern, der Leiter des bundesweit einzigartigen Deutsch-Deutschen Museums.

Erst im Juni ließen die Mödareuther die Mauer einreißen

Die strikte Öffnungsregel galt bis in den Frühsommer 1990. Am 17. Juni 1990 ließen die Mödlareuther dann die Mauer, die 27 Jahre die 50 Einwohner voneinander trennte, weitgehend einreißen. Grundsätzlich zog sich die Öffnung der verschiedenen Grenzübergänge in der Region Hof bis ins Frühjahr 1990. Es dauerte bis Ostern, bis die zum Teil jahrzehntelange ungenutzten und zugewucherten Straßen zwischen Ost und West wieder hergerichtet waren.

100 Meter langes Mauerstück steht in Mödlareuth

In Mödlareuth bildet ein rund 100 Meter langes Mauerteil heute das Herzstück des Deutsch-Deutschen Museums. Es zieht jährlich rund 80.000 Besucher aus der ganzen Welt in das kleine Dorf, das zum Teil zum bayerischen Landkreis Hof und zum anderen Teil zum thüringischen Saale-Orla-Kreis gehört.

Feiern in Mödlareuth

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17:45 Uhr mit einer Sternwanderung. Ab 18 Uhr folgen eine Andacht und Zeitzeugen-Gespräche am Museum.