Vier Wochen bis Ostern: Ostereiermarkt in Unterwittelsbach

Auf dem Ostermarkt bieten am Samstag und Sonntag Künstler und Kunsthandwerker zerbrechliche Preziosen an: Über 40 Aussteller präsentieren im Sisi-Schloss kunstvoll gestaltete Ostereier und österlichen Deko-Ideen - pünktlich vier Wochen vor dem Osterfest.

Von Porzellan bis Perlmutt

Es gibt wertvolle Porzellaneier ebenso wie etwa Eier aus Glas oder aus kunstvoll geschnitzter Birkenrinde. Manche sind in Aquarelltechnik bemalt, andere mit Seide bestickt oder antiker Spitze veredelt, es gibt Eier aus Perlmutt, Bernstein oder Holz. Und wer will, kann dabei zuschauen, wie so ein Ei gestaltet wird. Für die Besucher gibt es Kuchen und Herzhaftes, geöffnet ist am Samstag von 11 bis 17 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.