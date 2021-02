Vier weitere Corona-Mutationsfälle im Raum Landshut aufgetreten

Im Raum Landshut sind vier weitere aktuelle Fälle von Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt worden. Das gab das Landratsamt am späten Donnerstagnachmittag bekannt. Dabei handelt es sich sowohl um die britische, südafrikanische wie auch die brasilianische Mutation.

Insgesamt fünf Infektionen mit Corona-Mutationen

Die Betroffenen haben den Angaben zufolge einen milden Krankheitsverlauf und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Wo sich die Personen angesteckt haben, sei nicht eindeutig festzustellen. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen und ordnet entsprechende Tests an. Damit sind insgesamt fünf laufende Corona-Infektionen in der Region auf Mutationen des Virus zurückzuführen. Bereits am Vormittag war auch im Klinikum Landshut bei einer Patientin die britische Mutations-Variante labortechnisch bestätigt worden.

Sinkende Inzidenzzahlen entlasten Krankenhäuser

Aus diesem Grund sei die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und das konsequente Umsetzen der Hygieneregeln aktueller denn je, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Im Landkreis Landshut ist die 7-Tages-Inzidenz, also der Wert, der die Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Relation zur Einwohnerzahl setzt, weiter gesunken: Das Robert-Koch-Institut meldete für den Landkreis eine Inzidenz von 40,7. Auch in der Stadt Landshut konnte ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden - auf nunmehr 72,2.

Diese sinkende Tendenz zeigt sich langsam in den Belegungen der regionalen Krankenhäuser: 25 positiv auf SARS-CoV2 getestete Patienten werden laut Behörde auf den Normalstationen isoliert, vier weitere müssen intensivmedizinisch behandelt werden.