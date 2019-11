Vier Weingüter in Unterfranken ausgezeichnet

Am Wochenende wurde in Würzburg der Bayerische Staatsehrenpreis verliehen, Gewinner sind vier unterfränkische Weingüter. Die Winzer wurden für den Anteil von prämierten Weinen an ihrer Gesamtproduktion ausgezeichnet, das teilte der Fränkische Weinbauernverband mit. Übergeben wurde der Preis von Staatsministerin Judith Gerlach.

Auszeichnung in vier Kategorien

Der Preis wurde, je nach Größe der Betriebe, in vier Kategorien vergeben. Bei den Gütern mit einer Anbaufläche bis zu fünf Hektar gewann der Winzerhof Kieselsmühle in Dettelbach (Lkr. Kitzingen). In der Kategorie bis 15 Hektar ging der Staatspreis an das Weingut Rainer Sauer in Escherndorf (Lkr. Kitzingen). Das Gut Geiger & Söhne aus Thüngersheim (Lkr. Würzburg) bekam die Auszeichnung bei den Betrieben mit einer Fläche von 15 bis 50 Hektar. Unter den Großbetrieben mit mehr als 50 Hektar Rebanbaufläche wurde das Weingut Hans Wirsching aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) ausgezeichnet.