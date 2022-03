Vier Wanderfalken-Eier auf Nürnberger Kaiserburg

Das Wanderfalkenweibchen hat in das Nest auf der Nürnberger Kaiserburg ein weiteres Ei gelegt. Wie die Webcam von "Lebensraum Burg" zeigt, sind nun vier Eier im Nest. Die Fans hoffen nun auf einen Rekord von fünf Eiern.

Drei Millionen Besucher auf der Webseite

Vergangenes Jahr hatten mehr als drei Millionen Menschen auf die Website von "Lebensraum Burg" der Regierung von Mittelfranken zugegriffen und die erfolgreiche Aufzucht der Jungvögel per Webcam beobachtet. Das Projekt soll zeigen, wie viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten die Burg als Lebensraum nutzen. Ziel ist es auch, diese Lebensräume zu erhalten oder mit teilweise nur geringfügigen Veränderungen zu optimieren.

Vor einem Jahr schlüpften vier Jungvögel

Seit 2009 läuft das Projekt der Regierung von Mittelfranken. Seitdem schlüpften 18 Jungvögel. 2021 zog das Wanderfalkenpaar erstmals vier Jungvögel auf. Wie viele es in diesem Jahr werden, kann jeder auf der Internetseite "Lebensraum Burg" live mitverfolgen.

1982 gab es nach Angaben des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) nur noch 60 Wanderfalken-Brutpaare in Deutschland, in manchen Regionen war der Raubvogel ausgerottet. Seitdem habe sich der Bestand dank intensiver Bemühungen verzehnfacht, so der LBV.