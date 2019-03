Fasching in Traunstein: Betrunkene verletzen vier Polizisten

Am Samstag gegen 23 wollte die Polizei zusammen mit der Besatzung eines Rettungswagens einer 26-Jährigen helfen, die mitten in Traunstein auf der Straße wohl ihren Rausch ausschlief. Die Frau wurde geweckt. Da der Rettungsdienst feststellte, dass die Frau nicht verletzt war, wurde die Frau aus Teisendorf in Gewahrsam genommen.

Frau schlägt um sich – Polizist muss ins Krankenhaus

Die Frau konnte weder ihre Personalien noch ihren Wohnort angeben. Schon beim Verlassen des Rettungswagens reagierte sie zunehmend aggressiv. Sie schlug und trat um sich. Dabei erlitten zwei Polizisten nicht unerhebliche Verletzungen. Einer musste zur Behandlung sogar ins Krankenhaus.

Betrunkener Mann verfolgt und belästigt junge Frau

Zwei Stunden vorher wollten Polizeibeamte einen 28-Jährigen aus Wonneberg kontrollieren, der eine junge Frau verfolgt hatte. Da der Mann fliehen wollte, hielt ihn ein Beamter fest. Der Mann versuchte sich loszureißen. Beim anschließenden Gerangel wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Weil der Mann betrunken und aggressiv war, kam er in Gewahrsam. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, er die dieselbe junge Frau schon öfter belästigt hatte.