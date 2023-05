Vier Verletzte bei Wohnhausbrand in Nürnberg

Bei einem Brand in einem Nürnberger Mehrfamilienhaus haben am Donnerstagnachmittag mehrere Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Polizei geht derzeit von mindestens vier Verletzten aus, von denen einer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, war gegen 14.45 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle eingetroffen. Zeugen berichteten über starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Donaustraße. Dort sind 60 Bewohner amtlich gemeldet.

Brand vermutlich im Keller ausgebrochen

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg evakuierte kurz nach ihrem Eintreffen das gesamte Gebäude. Die Bewohner kamen zum Teil in einem durch die VAG bereitgestellten Bus unter. Derzeit ist die Feuerwehr mit der Klärung der Brandursache beschäftigt. Die Annahme eines Wohnungsbrandes bestätigte sich nicht. Es wird derzeit vermutet, dass der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Auch die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.