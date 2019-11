Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Großheubach

Am Montag fuhr eine Autofahrerin gegen 11.15 Uhr von Großheubach in Richtung Röllfeld. Ersten Erkenntnissen zufolge kam sie in einer Rechtskurve ins Bankett und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit zwei entgegenkommenden Wagen. Nach der Kollision kamen alle drei Fahrzeuge von der Straße ab und landeten im Acker.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die drei Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere zehntausend Euro.