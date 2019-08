Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der B10 bei Burlafingen

Auf der B10 sind bei einem Verkehrsunfall nahe dem Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen vier Menschen verletzt worden. Eine Person wurde schwer verletzt ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht. Drei Menschen wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw zwischen Nersingen und Neu-Ulm auf Gegenfahrbahn geraten

Wie die Polizei mitteilte, war ein Pkw am frühen Abend auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Nersingen und Neu-Ulm auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen, der sich bei dem Unfall überschlug. Ein Kleinlaster fuhr in die Unfallstelle. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

B10 über mehrere Stunden gesperrt

Die B10 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Ermittlungen am Unfallort gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr mehrere Stunden lang um.