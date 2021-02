Vergiftete Seeadler nahe Klattau: Führt Spur nach Cham?

Spekulationen zu den Hintergründen

Damals hatte die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz Cham verschiedene Personengruppen verdächtigt. Sie vermuteten unter anderem, dass Hundehasser hinter den Taten stecken könnten, die bei ihrem Vorhaben streunende Hunde zu vergiften versehentlich Greifvögel erwischten. Auch über Jäger war spekuliert worden, genauso wie über Taubenzüchter, die ihre Tiere möglicherweise vor Greifvögeln schützen wollten.

Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung

Auch in Tschechien gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von vergifteten Greifvögeln. Allein im Bezirk Pilsen wurden so sieben Seeadler beziehungsweise Rotmilane getötet. Dort sind die Täter trotz Ermittlungen der Polizei und Tierschutzorganisationen ebenfalls nie gefasst worden.

Im jetzigen Fall hofft man auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ermittelt wird auch gegen den Besitzer des Grundstücks, auf dem die Tierkadaver entdeckt wurden. Das teilte die Tierrettungsstation Pilsen mit.

Seeadler sind streng geschützt

Anzeichen auf eine direkte Verbindung zu den Taten im Landkreis Cham gibt es bisher nicht, so die Polizeiinspektion Cham. Man werde gegebenenfalls aber Kontakt zu den tschechischen Kollegen aufnehmen. Seeadler sind streng geschützt. In allen Landkreisen in der Oberpfalz gibt es vereinzelt Seeadler - außer im Kreis Cham. Die Regierung der Oberpfalz zählte 2020 insgesamt zwölf Brutpaare und zwei nicht-brütende Seeadler-Paare im Bezirk.