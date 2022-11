Vier Tote in Weilheim: Rätsel um Motiv nach Gewaltverbrechen

Die Suche nach dem Motiv für eine Gewalttat mit vier Toten im oberbayerischen Weilheim treibt die Polizei auch am Sonntag um. "Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Alexander Huber. Nicht bekannt ist bisher, ob der mutmaßliche Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen hat oder im Affekt handelte.

59-Jähriger tötet drei Menschen und sich selbst

Der 59-Jährige soll am Freitag drei Verwandte in der Kreisstadt Weilheim getötet und sich anschließend das Leben genommen haben. Bei den Opfern handelt es sich nach bisherigen Informationen um Zwillingsschwestern (57) und einen 60-jährigen Mann. Laut Polizei sollen alle miteinander verwandt gewesen sein.

Die Schwestern starben nach Ermittlerangaben im Haus des mutmaßlichen Täters an "massiven Verletzungen" – wie genau, ist bisher nicht bekannt. Die Männer wiesen Schussverletzungen auf. Die tatsächlichen Todesursachen sollen am Montag bei den Obduktionen der Leichen geklärt werden.

Alarm um kurz vor 17 Uhr – Schwerverletzter im Garten

Das Gewaltverbrechen hatte sich am Freitagnachmittag ereignet. Eine Frau hatte im Garten eines Mehrfamilienhauses im Ortszentrum zunächst einen schwerverletzten Mann bemerkt und gegen 16.50 Uhr Rettungsdienst und Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den 60-Jährigen wiederzubeleben, er starb jedoch vor Ort an seinen Verletzungen.

Gegen 19.15 Uhr erreichte die Beamten ein weiterer Notruf : Ein Passant hatte eine leblose Person auf einer Parkbank im Bereich der Holzhofstraße an der Ammer bemerkt – in einem ganz anderen Eck von Weilheim. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Die Polizei fuhr daraufhin zum Anwesen des Mannes und fand dort die toten Schwestern.

Kripo Weilheim und Münchner Staatsanwalt ermitteln

Die Kriminalpolizei Weilheim und die Staatsanwaltschaft München II führen die Ermittlungen. Weilheim hat rund 23.000 Einwohner. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer südwestlich von München im Landkreis Weilheim-Schongau.

Stadtpfarrer Engelbert Birkle von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim will der Toten am Sonntag in einem Gottesdienst gedenken. "So etwas greifen wir in den Gottesdiensten im Rahmen einer Fürbitte auf", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.