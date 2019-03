Vier-Tage-Woche in Goldkronach scheint zu funktionieren

Nach den ersten Wochen zieht Betriebsleiterin Lisa Blechschmidt eine positive Zwischenbilanz. Bei den meisten Mitarbeitern kommt das freiwillige Modell gut an.

"Unsere Mitarbeiter waren am Anfang skeptisch. Viele dachten, wir wollen abbauen oder einsparen. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass wir das vor allem für unsere Mitarbeiter machen. Wir wollen, dass sie erholt, gesund und motiviert sind – und das geht mit nur vier Arbeitstagen und drei freien Tagen viel besser." Lisa Blechschmidt, Betriebsleiterin

Die Beschäftigten arbeiten 37 Stunden Vollzeit pro Woche, bei gleicher Bezahlung. Das bedeutet: Gut eine Stunde mehr arbeiten am Tag. Statt 8 Stunden müssen die Mitarbeiter 9 ¼ Stunden arbeiten. Blechschmidt erhofft sich davon mehr Motivation an den vier Arbeitstagen und dass ihre Mitarbeiter längerfristig weniger krank sind.

"Sie haben jede Woche ein langes Wochenende und können sich so mehr erholen. Fast alle Mitarbeiter sind weiblich – und an ihren freien Freitagen können sie Mal etwas für sich machen, abschalten oder ohne Stress zum Arzt oder zu einer Behörde gehen", so Blechschmidt weiter. Außerdem sparen sich die Mitarbeiter die Fahrzeit und die Kosten für Benzin.

Hälfte der Belegschaft macht mit

Etwa die Hälfte der 70 Mitarbeiter hat sich bislang für die Vier-Tage-Woche entschieden. Abteilungsleiterin Heike Ruckriegel-Zeitler nutzt den freien Tag beispielsweise für die Arbeit zu Hause:

"Ich kümmere mich am Freitag immer um meinen Haushalt oder um den Garten. Am Wochenende habe ich dann komplett frei und habe Zeit für Ausflüge mit der Familie oder kann mich entspannen." Heike Ruckriegel-Zeitler, Abteilungsleiterin

Weiterer Vorteil für die Firma im Landkreis Bayreuth: Sie spart sich Energie- und Heizkosten für die Abteilungen, die am Freitag nicht arbeiten. Lisa Blechschmidt ist optimistisch, dass ihre Firma das Modell beibehalten wird. Die Firma "Bella Gardinenkonfektion" stellt Gardinen, Vorhänge, Raffrollos, Tagesdecken oder Sitzbankauflagen für den Fachhandel her – beispielsweise für Raumausstatter, Gardinen-Fachgeschäfte oder große Möbelhäuser.