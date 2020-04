Vier neue Beatmungsgeräte für das Klinikum Forchheim

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat die vier Beatmungsgeräte am Samstag an das Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz übergeben. Damit stehen nun zwölf Intensivbetten zur Verfügung. Dr. Ulrich von Hintzenstern, Leiter der Intensivmedizin am Klinikum Forchheim erläuterte, es handle sich bei den Geräten um die modernste Technologie, die sowohl invasive als auch nicht invasive Beatmung ermöglicht.

"Es war unser Ziel, alle Formen von Beatmungsproblemen von Intensivpatienten inklusive des akuten Lungenversagens, wie sie beispielsweise im Zusammenhang mit einer schweren Corona-Infektion entstehen können, optimal therapieren zu können." Dr. Ulrich von Hintzenstern, Leiter der Intensivmedizin am Klinikum Forchheim

Vier Beatmungsgeräte im Wert von 120.000 Euro

Die Geräte im Wert von jeweils ca. 30.000 Euro wurden innerhalb kürzester Zeit beschafft. Die Bestellung erfolgte erst Anfang April, keine drei Wochen später sind die Geräte einsatzbereit, da das Personal bereits mit Geräten desselben Herstellers vertraut ist. Die Kosten in Höhe von rund 120.000 Euro trägt der Freistaat Bayern.

Huml: "Für zweite Welle gut aufgestellt"

Ministerin Huml erklärte, derzeit gäbe es rund 3.200 Intensivbetten mit invasiven Beatmungsmöglichkeiten in Bayern, hinzu kämen 1.400 Betten mit nicht invasiver Beatmung. Man sei auch für eine zweite Welle an Corona-Infektionen gut aufgestellt.