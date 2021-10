Vier neue Abgeordnete aus der Oberpfalz ziehen in den Bundestag

Elf Abgeordnete vertreten die Oberpfalz im neuen Bundestag. Vier Frauen sind dabei neu im Parlament.

Zwei "neue" CSU-Frauen im Parlament

So zum Beispiel Martina Englhardt-Kopf, 39, Studiendirektorin. Die CSU-Frau löst Karl Holmeier im Wahlkreis Schwandorf/Cham ab. Zuletzt arbeitete sie bei der Regierung der Oberpfalz. In der Kommunalpolitik hat sie als Schwandorfer Kreisrätin und Stadträtin Erfahrung gesammelt. Zu ihren Themenschwerpunkten zählt die Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Neben Englhardt-Kopf zieht auch Susanne Hierl für die CSU in der neuen Legislaturperiode ab sofort in den Bundestag ein. Hierl ist die neue Abgeordnete des Wahlkreises Amberg-Neumarkt, den vormals Alois Karl vertreten hatte. Ein besonderes Anliegen sei der 48-jährigen Rechtsanwältin, sich für vergleichbare Lebensbedingungen auf dem Land einzusetzen, "so dass wir nicht im Bereich Mobilität beziehungsweise Gesundheitsversorgung abgehängt werden", sagte sie dem BR. Mit Spannung und Vorfreude würde sie auf den heutigen Tag blicken: "Ab der Sitzung dürfen wir die Bezeichnung MdB tragen und sind vollwertige Mitglieder des Parlaments. Dies wird ein ganz besonderer Tag werden."

SPD-Bezirksvorsitzende Wagner ebenfalls erstmals im Bundestag

Die Oberpfälzer SPD-Bezirksvorsitzende Carolin Wagner ist über den Listenplatz 22 noch in den Bundestag eingezogen. Wagner ist 1982 in Heidelberg geboren und in Altenstadt an der Waldnaab bei Weiden aufgewachsen. Seit 2013 leitet die Lappersdorferin die Allgemeine Studien- und Karriereberatung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. In Berlin möchte sie sich vor allem dafür einsetzen, dass man bei Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel "nicht weiterhin im Stillstand verharrt", sondern mutig voranschreitet. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung freue sie sich vor allem auf die Wahl der Bundestagspräsidentin und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

Grünen-Abgeordnete für Wahlkreis Schwandorf/Cham in Berlin

Tina Winklmann, 41, aus Wackersdorf ist Bezirksvorsitzende der Grünen in der Oberpfalz. Davor hat sie 25 Jahre lang als Verfahrensmechanikerin gearbeitet. Für sie geht es als Grünen-Abgeordnete für den Wahlkreis Schwandorf/Cham in den Bundestag. Dort will sie sich besonders für Themen wie Arbeitsmarktpolitik und Gewerkschaftspolitik einsetzen. Dem BR sagte Winklmann: "Ich freue mich sehr auf die konstituierende Sitzung und Blicke demütig auf diese Aufgabe im Herzen unserer Demokratie."