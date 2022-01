Vier Minuten warten – Pizza aus dem Automaten

Pizzafreunde aufgepasst: In der Nürnberger Brettergartenstraße gibt es vielleicht etwas kulinarisch Interessantes. An der Tankstelle zwischen Nürnberg und Fürth steht einer der ersten Pizzaautomaten Mittelfrankens.

In vier Minuten zur Pizza aus dem Automaten

Frische, heiße Pizza in nur vier Minuten verspricht die "Pizza-Factory", wie der Automat offiziell heißt. Die Menu-Führung per Touch-Display ist übersichtlich und einfach gehalten. Insgesamt acht verschiedene Geschmacksrichtungen stehen zur Auswahl. Von der klassischen Margherita, über Thunfisch bis zu Barbecue-Hühnchen, los geht es preislich bei 5,50 Euro, die teuerste Pizza kostet 7,90 Euro. Alle sind gleich groß.

Automaten-Pizza ist keine Tiefkühlpizza

Im Inneren des Pizzaautomaten rumort es ordentlich während er vier Minuten. Dort wird ein gekühlter, nicht tiefgefrorener Teigrohling mit Belag nach Wahl automatisiert in einen kleinen Ofen geschoben, 300 Grad heiß. Exakt nach den versprochenen vier Minuten wird die Barbecue-Hühnchen-Pizza im Karton durch den Ausgabeschacht geschoben, serviert auf einem Wegwerf-Aluteller, richtig heiß.

Selbsttest: Knusprig und saftig

Das Resultat kann sich sehen lassen. Saftig, gleichzeitig knusprig, dünner Boden, schmaler Rand. Tankstellenbetreiber Kai Beierl hat selbst schon einige Pizzen aus dem Automaten verspeist. Er vermietet die Fläche seiner Tankstelle, auf der der Automat steht, an den Betreiber. Eine absolute Win-Win-Situation, so Beierl. 30 Bis 50 Pizzen würden durchschnittlich jeden Tag gekauft. Vor allem nachts sei viel los, am Morgen müsse schon der ein oder andere Pappkarton aufgeräumt werden, das sei aber kein Problem. Er sei schon immer an Innovationen interessiert gewesen, der Pizzaautomat sei eine super Sache.

Pizzaautomat kommt aus Frankreich

Betreiber des Automaten ist Marvin Wägner aus Ansbach. Der 31Jährige ist eigentlich im Funsport-Bereich tätig. Er hatte die Idee zum Pizzaautomaten in Franken während der Lockdowns vergangenes Jahr, als er nach neuen Verdienstmöglichkeiten suchte. Gekauft hat er die Maschine in Frankreich, 60.000 Euro das Stück. Alle zwei Tage wird frische Ware nachgeliefert und in den Automaten eingebracht. Dank eines intelligenten Meldesystems kommt es zu keinen Engpässen. Per Cloud haben wir immer den Überblick über den Automaten, wissen, wie er aktuell bestückt ist, so Wägner. Der Workflow müsse sich erst noch einspielen. An Weihnachten war der Automat zwischenzeitlich ausverkauft, der Nachschub war nicht schnell genug vorhanden. Anfangsschwierigkeiten.

Pizzateig nur 72 Stunden haltbar

Eine Herausforderung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, da die Pizzarohlinge nicht tiefgefroren, sondern quasi frisch im Automaten auf Abverkauf warten. Nach 72 Stunden ist das MHD abgelaufen. Das sei nicht ganz unproblematisch, weil noch nicht klar sei, wie viele Pizzen an den einzelnen Tagen exakt verkauft würden. Dafür würden jetzt die Erfahrungswerte gesammelt. Abgelaufene Pizzen kämen auf keinen Fall in den offiziellen Verkauf, da brauche niemand Bedenken haben, so Wägner.