Vier Menschen bei Brand in Fuchsmühl leicht verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth sind am Morgen vier Menschen leicht verletzt worden. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hatte der Polizei zufolge einen Schmorbrand verursacht. In der Wohnung hielten sich zu der Zeit zwei Frauen und ein Kind auf.

Feuermelder reagierte

Weil der Feuermelder Alarm geschlagen habe, hätten sich alle Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen können, berichtet die Polizei. Vier Hausbewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwölf weitere Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Sachschaden 25.000 Euro

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro.