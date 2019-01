Vier Kilogramm Haschisch: Deggendorfer in Haft

Wegen eines Hinweises hat die Polizei vier Kilogramm Haschisch sowie 250 Gramm Marihuana bei einem 21-jährigen Deggendorfer am Neujahrstag gefunden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Heute wurde der Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Nach Kurztrip in die Niederlanden: Festnahme durch Polizei

Wegen des Hinweises am Neujahrstag konnte die Polizei das Zimmer des 21-Jährigen durchsuchen und die Drogen finden. Der Deggendorfer befand sich zu diesem Zeitpunkt in den Niederlanden. Am heutigen Morgen kam der 21-Jährige mit einem Reisebus wieder zurück nach Deggendorf und wurde direkt von der Polizei festgenommen.

Das Amtsgericht bestätigte den Haftbefehl, jetzt wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.