Vier junge Männer sterben bei Autounfall auf Bundesstraße

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit vier Todesopfern am Montagmorgen hat das Polizeipräsidium Niederbayern neuen Details bekanntgegeben. Demnach war der Kleinwagen mit vier Männern im Alter von 20, 24, 25 und 26 aus dem Landkreis Erding und München besetzt.

Überholvorgang abgebrochen

Gegen 1.30 Uhr wollte der Fahrer auf der B20 von Cham in Richtung Straubing einen Sattelzug überholen. Wegen eines entgegenkommenden Kleintransporters musste der Pkw den Überholvorgang abbrechen. Beim Versuch wieder hinter dem Sattelzug einzuscheren, berührte das Auto den Lkw und kam ins Schleudern. Der entgegenkommende Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Beifahrerseite des Pkws.

Unfallgutachten angefordert

Drei Männer starben noch an der Unfallstelle, der vierte in der Nacht im Krankenhaus. Der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Unfallgutachten angefordert. An der Unfallstelle waren drei Notärzte mit sechs Rettungswagen und einem Hubschrauber, sowie die Feuerwehren Mitterfels und Steinach im Einsatz.