Vier junge Leute fahren bei Weißenburg gegen Baumgruppe

Die vier Jugendlichen fuhren am Sonntagabend (02.12.19) mit dem Auto von Weißenburg zum Ortsteil Kehl, als der 18 Jahre alte Fahranfänger am Steuer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Die Gründe sind noch unklar. Der Kleinwagen krachte in eine Baumgruppe am Straßenrand. Zwei 16-Jährige erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der 18-jährige am Steuer und ein ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt.

Fahranfänger auf B2 bei Treuchtlingen tödlich verunglückt

Erst am Freitag (29.11.19) war im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein 19-jähriger Fahranfänger tödlich verunglückt. Er war mit seinem Auto auf der B2 bei Treuchtlingen frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Der junge Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock.