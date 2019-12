Vier junge Frauen wollen Fränkische Weinkönigin werden

Die 20-jährige Vanessa Wischer kommt aus Nordheim im Lkr. Kitzingen. Die Kandidatin ist in einer Winzerfamilie aufgewachsen und hat eine Ausbildung zur Assistant Sommelière abgeschlossen. Die Nordheimer Weinprinzessin ist Studentin der Fachhochschule Wien im Bereich Journalismus und Medienmanagement. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Vanessa Wischer gerne mit Wein, geht wandern, fährt Fahrrad, liest Biografien und macht Sport.

Krönung der Siegerin

Wer die neue Fränkische Weinkönigin wird, entscheidet am 20. März eine Jury aus rund 150 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Bayern. Die Siegerin wird von der aktuellen Amtsinhaberin Carolin Meyer zur neuen Fränkischen Weinkönigin gekrönt. Zur Wahl im Vogel Convention Center in Würzburg werden 700 Gäste erwartet. Außerdem wird die Wahl per Livestream auf br.de und Facebook übertragen.

400 Termine während der Amtszeit

Die Siegerin ist für ein Jahr oberste Repräsentantin des Weinbaugebiets Franken und nimmt an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil. Rund 400 Termine absolviert die Fränkische Weinkönigin während ihrer Amtszeit und trifft dabei Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien. Ihren ersten öffentlichen Auftritt haben die vier Kandidatinnen bei der Närrischen Weinprobe im Januar 2020.