Vier Jahre Verspätung: Landeplatz auf Klinikdach in Erlangen

Es ist ein Meilenstein für das Universitätsklinikum in Erlangen, sagt dessen Vorstand Prof. Heinrich Iro. Am Dienstagvormittag landet der erste Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung auf der Plattform auf dem sechsten Stock des Klinikgebäudes. Es ist ein Testflug, doch ab sofort können Patienten auf diesem schnellen Weg eingeliefert werden. Vier Jahre haben die Klinik-Chefs darauf gewartet, denn die Fertigstellung war eigentlich schon für das Jahr 2018 für angekündigt worden.

Umständliches Umladen entfällt

Damit erfüllt das Klinikum endlich alle Vorgaben, um die Notfallversorgung innerhalb der vorgegebenen Zeiten sicherzustellen, sagt Iro. Bisher war es so, dass die Rettungs-Helikopter außerhalb des Klinikums landeten. Die Patienten mussten dann erst in einen Krankenwagen umgeladen werden, der sie über öffentliche Straßen in die Klinik fuhr. "Das ist nach den neuesten Richtlinien gar nicht mehr gestattet. Jetzt erfüllen wir alle Voraussetzungen", sagt Iro.

Klinikum erfüllt jetzt alle Zeit-Vorgaben

Wenn der Hubschrauber im sechsten Stock gelandet ist, dürfen maximal fünf Minuten vergehen, bis die Patientin oder der Patient in einer der Klinik-Ambulanzen behandelt werden, rechnete Iro vor. Das sei in mehreren Tests genau nachgemessen worden. Sonst hätte es keine Genehmigung gegeben. "Wenn der Patient ausgeladen ist, dauert es sogar nur 90 Sekunden, bis er mit dem Aufzug in der Klinikambulanz ist", erläutert Iro.

Firmen-Pleiten behindern Baufortschritt

Der Neubau des Operativen Zentrums, auf dessen Dach sich die Landeplattform befindet, ist immer noch nicht fertig. Grund für die Bauverzögerung ist unter anderem, dass Firmen Pleite gingen und Arbeiten neu ausgeschrieben werden mussten, sagt Iro. Er betont, dass der Landeplatz in Betrieb genommen werden konnte, obwohl es wohl noch Jahre dauern werde, bis der Neubau fertig gestellt sei. Weil das Operative Zentrum noch nicht fertig ist, werden die Notfall-Patienten, die mit dem Hubschrauber kommen, derzeit noch in anderen Teilen des Klinik-Komplexes behandelt.