Vier Jahre Haft wegen Misshandlung von Pflegekindern

Weil sie ihre sechs Pflegekinder laut Gericht über einen Zeitraum von 19 Jahren hinweg physisch und psychisch misshandelte, ist eine 52-Jährige am Amtsgericht Ansbach zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe für ihren Ehemann beläuft sich wegen unterlassener Hilfeleistung auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die auf Bewährung ausgesetzt ist, so die Richterin bei der Urteilsverkündung. Zudem soll er den sechs Kindern Geldsummen von insgesamt mehreren 10.000 Euro zahlen. Das Gericht folgte damit der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung der Angeklagten hatte auf Freispruch plädiert, während die Rechtsanwältin des Mannes auf eine Bewährungsstrafe von ein bis zwei Jahren gehofft hatte.

Misshandlungen über 19 Jahren

Insgesamt sechs Kinder befanden sich zwischen 2002 und 2021 in der Obhut der beiden Angeklagten in einem Haus in Windsbach im Landkreis Ansbach. Diese lebten während ihrer Kindheit in Zeiträumen zwischen drei und 14 Jahren bei dem Paar. Fünf der sechs Kinder sind inzwischen erwachsen. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass jedes dieser Kinder in ihrer Zeit bei den Angeklagten psychische und körperliche Gewalt erlitten hatten.

Psychische Wunden bei Kindern

Die Kinder wurden unter anderem bei niedrigen Temperaturen – teilweise ohne Kleidung – ausgesperrt und mit Händen und Bambusstöcken geschlagen. Weil die Kinder sich häufiger eingenässt und –gekotet hatten, sollten sie ihre Kleidung draußen selbst per Hand und kaltem Wasser waschen und wurden mit einem Eimer als Toilette ohne Toilettenpapier in ihren Zimmern eingesperrt. Durch psychischen Druck wurden die Kinder davon abgehalten, die Vorfälle zu melden. Die Angeklagte drohte ihnen laut Ermittlungen, dass sie sonst in ein Heim müssten. Das alles hinterließ laut Staatsanwältin und den drei Nebenklägern seelische Wunden bei den Kindern, deren Tiefe noch nicht absehbar sei.

Teilgeständnis des Pflegevaters

Der Pflegevater und Mitangeklagte Ehemann legte im Verlauf der sechs Verhandlungstage ein Teilgeständnis ab. Weil er arbeiten war, hatte er keine Gewalt an den Kindern ausgeübt, diese allerdings mitbekommen und nicht verhindert. Er bereue sein Verhalten. Die Angeklagte dagegen verharmloste die genannten Vorfälle und sprach von Maßnahmen der Erziehung, betonte, dass man auch eine schöne Zeit miteinander gehabt habe, zum Beispiel bei Ausflügen und in Urlauben. Dennoch räumte sie die Überforderung mit den vielen Pflegekindern ein, auch wenn diese nicht alle zeitgleich bei der Familie wohnten. Im Nachhinein hätte sie einiges anders gemacht, sagte sie vor Gericht.

Angeklagte keine Emotionen bei Gericht

Die Richterin betonte in der Urteilsbegründung, die Frau habe während der Verhandlungstage kaum Regung und Emotionalität gezeigt und kam daher zu dem Schluss, dass ihre im Prozess geäußerte Reue nicht sehr groß sein könne. Weil das Ehepaar trotz Überforderung immer mehr Pflegekinder aufnahm, vermutete das Gericht, dass das Paar die finanzielle Unterstützung ausnutzte, die es durch die Betreuung der Kinder erhielt. Der Ehemann akzeptierte direkt nach dem Schuldspruch das Urteil. Die Angeklagte, sowie die Staatsanwaltschaft äußerten sich noch nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.