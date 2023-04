Vier Jahre Haft nach Sprengung von Geldautomaten

17. Oktober 2018 im oberbayerischen Germering: Mehrere Täter versuchen, den Geldautomaten der dortigen Sparda-Bank zu sprengen und werden dabei von der Polizei überrascht. Schüsse fallen, Polizeibeamte werden verletzt, es gibt mehrere Festnahmen.

Im Nachgang ermittelte die Polizei weitere Hintergründe zur Tat und drang immer tiefer in die Struktur der niederländischen Bande vor. Immer mehr Bandenmitglieder wurden festgenommen. Unter ihnen auch der heute 25-jährige Nassim L. Die Ermittlungen ergeben: Er hatte die Autos für die Bande organisiert, mit denen mehrere Geldautomaten im Großraum München ausgespäht wurden, unter anderem auch der in Germering.

Täter gibt sich geläutert

Vor dem Landgericht München II gab sich Nassim L. nun geläutert. Beim Prozessauftakt gestand er seine Beteiligung an der Tat und zeigte sich reumütig. In den zurückliegenden Jahren habe er sein Leben geändert, seine Ausbildung abgeschlossen, als Jugendsozialarbeiter gearbeitet und einen engen Kontakt mit seiner bei ihrer Mutter lebenden Tochter aufgebaut.

"Deal" zwischen den Parteien

Nach dem Geständnis des Angeklagten hatten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht auf ein Strafmaß zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren geeinigt. Am zweiten Verhandlungstag ging es somit vor allem darum, das exakte Strafmaß festzulegen. Dafür wollte das Gericht die genaue Rolle des Angeklagten in der Automatensprenger-Bande ergründen. So wurden noch einmal zwei Ermittler der Polizei in den Zeugenstand geladen, bevor Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers hielten.

Mittäterschaft oder Beihilfe?

Die Staatsanwaltschaft betonte in ihrem Plädoyer die Mittäterschaft des Angeklagten und forderte eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, die Verteidigung sah dagegen lediglich den Straftatbestand der Beihilfe erfüllt und plädierte für drei Jahre und sechs Monate Haft.

Richter: "Sie sind Täter"

Das Gericht verurteilte Nassim L. schließlich zu vier Jahren Freiheitsstrafe wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit versuchtem schweren Bandendiebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung. "Sie haben einen wesentlichen Tatbeitrag geleistet", betonte der Richter in seiner Urteilsbegründung und fügte hinzu: "Sie waren relevant für das System der Bande, sie sind Täter." Auch wenn der Angeklagte selbst nicht am Tatort gewesen sei, sei er definitiv Mittäter im Sinne der Anklage, so der Richter. Strafmindernd habe das Gericht das Geständnis und die glaubhaft vorgetragene Reue berücksichtigt. Er hoffe und wünsche dem Angeklagten, dass dieser "die Kurve bekommen habe", so der Richter.

Angeklagter verlässt Gericht auf freiem Fuß

Die Zeit der Untersuchungshaft seit Juni letzten Jahres wird auf die vier Jahre Haft angerechnet, den Rest seiner Haftstrafe muss Nissam L. in den Niederlanden verbüßen. Bis zum Haftantritt dort darf er auf freiem Fuß bleiben. Der Haftbefehl gegen ihn wurde vom Gericht aufgehoben.