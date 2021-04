Vier Jahre Freiheitsstrafe – Urteil im Macheten-Prozess

Vier Jahre Freiheitsstrafe, so lautet das Urteil im Würzburger Machetenprozess. Überraschend ist der Prozess bereits am Donnerstag zu Ende gegangen. Neben der Freiheitsstrafe wurde gegen den Angeklagten auch eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt angeordnet. Der Mann musste sich wegen eines Angriffs mit einer Machete vor dem Würzburger Landgericht verantworten.

Geständnis zum Prozessauftakt

Zum Prozessauftakt am Dienstag hatte er über seinen Anwalt eingeräumt, seinen Kontrahenten mit dem Messer mit 40 Zentimeter langer Klinge angegriffen zu haben. Weitere Aussagen zum Motiv machte er aber nicht. Außerdem wurden das Opfer und dessen Frau vernommen. Laut Anklage hatten sich die beiden Männer Ende Juni 2020 im Stadtteil Grombühl vor der Wohnung des Angeklagten gestritten.

Angriff mit Machete

Der Angeklagte sei daraufhin in seine Wohnung gegangen, habe des Busch-Messer geholt, sei auf seinen Kontrahenten losgegangen und soll auch auf Kopfhöhe zugeschlagen haben. Sowohl das Opfer der Attacke als auch dessen Ehefrau, die ihm zu Hilfe eilte, erlitten Schnittverletzungen. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Tat betrunken.