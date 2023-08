Vier Jahre altes Kind leblos in Bamberger Stadionbad entdeckt

Ein knapp vier Jahre altes Mädchen ist bei einem Badeunfall im Stadionbad Bamberg beinahe ertrunken. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde das Kind gegen 18.15 Uhr leblos am Boden eines Sprudelbeckens von Badegästen entdeckt.

Helfer holen Mädchen bewusstlos aus Schwimmbecken in Bamberg

Das bewusstlose Mädchen wurde nach Angaben der Polizei sofort von Helfern aus dem Wasser geholt und vom Badepersonal reanimiert. Anschließend sei es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Zustand der Vierjährigen sei kritisch, sie schwebe in Lebensgefahr, so die Polizei am Abend. Ein Kriseninterventionsteam der Malteser betreute die Zeugen und Helfer des Unfalls, sowie die Angehörige und Rettungskräfte.

Am Mittwochmorgen erklärte die Polizei auf Nachfrage von BR24, das Mädchen schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Vierjährige werde den Unfall überleben.

Der Unfallhergang ist unterdessen noch unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Schwerer Badeunfall in Bambergs größten Freibad

Das Stadionbad ist das größte Freibad in der Stadt Bamberg. Nach Angaben des Betreibers, den Stadtwerken Bamberg, ist das Becken mit Whirlpool, Massagedüsen und Sprudelliegen an der tiefsten Stelle 1,25 Meter tief.

Erst Ende Juni war ein vier Jahre alter Junge in Rosenheim bewusstlos aus einem Becken des Freibades gezogen worden. Dank des schnellen Eingreifens zweier zwölf Jahre alter Mädchen konnte der Junge reanimiert und gerettet werden.