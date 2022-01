Vier Geschwister aus Passauer Wohngruppe vermisst

Die Polizei ist auf der Suche nach vier Geschwistern, die seit dem 1. Januar aus dem Kinderheim Büchlberg im Landkreis Passau verschwunden sind.

Sorgerecht liegt beim Jugendamt

Die Kinder sind drei, fünf, 14 und 17 Jahre alt und leben in einer Wohngruppe. Das Sorgerecht liegt beim Jugendamt. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Buben und das Mädchen am Neujahrstag ihre Mutter in Passau treffen und sollten am Abend wieder zurück im Heim sein. Doch die vier kamen dort nicht mehr an. Weder sie noch die Mutter sind zu erreichen. Die Ermittler haben Hinweise darauf, dass sich die Familie in der Gegend um Bad Reichenhall aufhält, und bitten um Zeugenhinweise unter 0851/9511-0.