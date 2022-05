Vielseitige Pflanze: Landwirte auf dem Hanf-Trip

Wenn der Kronacher "Hanfbeck" Pascal Förtsch jeden Sonntagmorgen seinen Laden "Backkultur" öffnet, stehen die Leute Schlange nach Hanfbrot. Es ist grünlich gefärbt und hat einen feinherb-nussigen Geschmack. Den Rohstoff für die Brotzutaten Hanfmehl, Hanfkörner und Hanftee kauft der junge Bäckermeister bei Uwe Gremer im nahen Wolfersgrün.

"Hanf-Uwe" nennen sie den Biobauer in dem kleinen Dorf. So wie Gremer haben landesweit viele, vor allem biologisch wirtschaftende Landwirte, Hanf und seine vielseitigen Verwertungsmöglichkeiten als Geschäftsmodell entdeckt. Wichtige Gründe für den Trend: Hanf wächst ohne chemischen Pflanzenschutz und gedeiht auch bei Trockenstress gut, was die Pflanze in der Klimakrise interessant macht.