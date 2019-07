Viele Zuschauer haben sich beim BR-Regionalstudio Mainfranken in Würzburg beschwert. Sie konnten seit Freitag das BR-Fernsehen sowie einen Lokalsender nicht mehr empfangen.

Hardewaredefekt im Kabelnetz

Wie ein Unternehmenssprecher der Vodafone Kabel Deutschland GmbH am Montag bestätigt, gab es Einschränkungen in einem Teil des seines Kabelnetzes in Würzburg. Grund war ein technischer Defekt in der lokalen Kabelfernseh-Einspeisestelle in Würzburg. Ersatzweise wurde das Kabelprogramm seit Freitag über die lokale Einspeisestelle in Schweinfurt nach Würzburg geliefert. Dies führte dazu, dass in einem Teil des Würzburger Kabelnetzes das BR-Fernsehen nicht in der gewohnten Qualität zur Verfügung stünde – oder eben völlig fehlte. Am Montagnachmittag meldete das Unternehmen, dass der Hardwaredefekt im Kabelnetz nun behoben sei.